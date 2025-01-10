Удар по нефтяным доходам РФ: Британия ввела санкции против двух российских гигантов

Британский министр иностранных дел пообещал, что Великобритания вместе с США будут "закручивать гайки Путину и его варварской войне".

Правительство Великобритании объявило санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Об этом говорится в пресс-релизе на британском правительственном сайте.

"Впервые Великобритания и США напрямую вводят санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", двух российских нефтяных гигантов. Эти энергетические компании добывают более миллиона баррелей нефти ежедневно — это около 23 млрд долларов в год по текущим ценам, что больше ВВП Ямайки. Прибыль этих двух компаний пополняет военную казну Путина и способствует войне", – отметили в правительстве Британии.

В документе также подчеркивается, что каждый удар по нефтяным доходам России является еще одним шагом к справедливому и устойчивому миру в Украине и мировой безопасности в целом. Отмечается, что доходы России от продажи нефти составляют примерно четверть ее общего бюджета, поэтому введенные санкции значительно сократят возможности России и будут ощутимы для ее военной экономики.

"Нефтяные доходы – это кровь военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным прибылям подвергать опасности жизнь украинцев. И мы не позволим России наполнять свою казну и одновременно угрожать нашей коллективной безопасности. Санкции против российских нефтяных компаний опустошат военную казну России, а каждый рубль, который мы вырвем из рук Путина, поможет спасти жизнь украинцев", – заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми.

Он добавил, что пока РФ "вкладывает миллиарды в неконтролируемое и незаконное вторжение", Великобритания вместе с Соединенными Штатами будет "закручивать гайки Путину и его варварской войне".

Напомним, США ввели жесткие санкции против российской нефти, теневого флота и чиновников сферы энергетики. В частности, под санкции попали "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

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