Трамп может отменить указы Байдена о санкциях против РФ: FT об опасениях ЕС

Европейские политики хотят выяснить, какие отмены могут повлиять на блок или взорвать его собственные меры.

Европейские чиновники анализируют сотни указов, введенных президентом США Джо Байденом. В частности, санкции против России. Брюссель обеспокоен тем, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп может отменить их.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам трех человек, информированных об инициативе, в ЕС волнуются, что Трамп может попытаться отменить решение своего предшественника только по той причине, что их принял Байден. При этом республиканец не особо не будет задумываться о последствиях подобных шагов для европейских союзников.

В Еврокомиссии распорядились изучить указы Байдена – от санкций против России до торговли и кибербезопасности. Европейские политики хотят выяснить, какие отмены могут повлиять на блок или взорвать его собственные меры.

"Опасение вызывает то, что он (Трамп – Ред.) отменит решение только потому, что их принял Байден. Нам нужно знать, как это может повлиять на нас", — заявил один из источников FТ.

Спешка перед инаугурацией Трампа 20 января подчеркивает неуверенность ЕС в возможных действиях избранного президента, когда он вернется в Белый дом. Особенно после угроз, которые он уже высказывал в адрес близких союзников США.

В последние дни американский политик отказался исключить использование военной силы или введение пошлин на Данию, чтобы вынудить ее продать Гренландию. Он также предложил, чтобы Канада стала частью США, как и Панамский канал.

Указы Джо Байдена

В ЕС говорят, что больше всего их беспокоит то, что Трамп отменит документы, вводящие санкции против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину с 2022 года. Чиновники блока надеются, что будущий президент США сохранит эти санкции, чтобы использовать их как потенциальный рычаг в любых возможных переговорах с Москвой о прекращении огня.

Представитель переходной команды Трампа заявил, что избранный президент получил "решительный мандат на выполнение обещаний, данных им во время предвыборной кампании, и нарушение статус-кво в Вашингтоне".

Летом прошлого года Еврокомиссия создала внутреннюю группу высокопоставленных чиновников по разработке стратегии потенциальных последствий второго президентства Трампа и способов их сдерживания или реагирования на них. Основное внимание уделялось таким вопросам, как потенциальные торговые конфликты, сокращение поддержки США для Украины и возможное изменение приверженности Вашингтона вопросам европейской обороны и безопасности.

Исполнительные указы издаются только президентами и могут быть отозваны в любое время. Обычно новый президент пересматривает имеющиеся указы вскоре после вступления в должность. В частности, в 2017-м Трамп отменил сближение с Кубой, начатое тогдашним предшественником Бараком Обамой, а также вышел из Парижского соглашения по климату. Год спустя он прекратил участие США в ядерном соглашении с Ираном, заключенном при посредничестве администрации Обамы.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин хочет встретиться с ним. Трамп пока не озвучил график встречи.

Читайте также: