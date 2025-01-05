"Это х**ня": Зеленский рассказал, как просил о санкциях против Путина

Украинский президент пожаловался на западных партнеров, которые вместо реальной помощи были многословными.

Перед началом полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский обращался к западным партнерам с просьбой ввести санкции против Путина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

“Я просил их санкции. То есть запугайте его. Не говорите, пожалуйста, если он придет, если он пройдет через границы, если он будет убивать, мы введем санкции. Это х**ня. Простите. Реально”, – сказал он.

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По словам Зеленского, такой помощи от западных партнеров не было.

“Если мы будем считать, что слова – это помощь, тогда мы получили очень много, потому что слов было слишком. Даже больше, чем слишком”, — подчеркнул президент.

Напомним, американский интервьюер Лекс Фридман записал подкаст с президентом Владимиром Зеленским, который длился более трех часов.

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