“Це х**ня”: Зеленський розповів, як просив про санкції проти Путіна

Український президент поскаржився на західних партнерів, які замість реальної допомоги були багатослівними.

Перед початком повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський звертався до західних партнерів з проханням запровадити санкції проти Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

“Я просив їх санкції. Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми запровадимо санкції. Це х**ня. Вибачте. Реально”, - сказав він.

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За словами Зеленського, такої допомоги від західних партнерів не було.

“Якщо ми будемо вважати, що слова — це допомога, тоді ми отримали дуже багато, бо слів було зайво. Навіть більше, ніж зайво”, - наголосив президент.

Нагадаємо, американський інтерв'юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години.

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