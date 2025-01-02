Зеленський відповів, чи буде йти на другий президентський термін

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалюватиме рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучій Юлії Галушці та Єгору Гордєєву, повідомляє ТСН.

На запитання ведучого, чи готовий Зеленський до другого терміну, він заявив, що наразі це не є його ціллю.

"Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – напевно тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні. Не є для мене сьогоднішньою ціллю", – каже президент.

Своєю чергою перша леді Олена Зеленська на запитання про гіпотетичний другий президентський термін її чоловіка, запевнила, що підтримає будь-яке його рішення.

"Я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне – це вже друге питання. Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак... І там будь-який вибір я підтримаю", – каже Олена Зеленська.

Раніше Володимир Зеленський сказав, коли можливі вибори в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПОДРУЖЖЯ ЗЕЛЕНСЬКИХ приголомшило відвертими зізнаннями! | ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.