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Зеленський відповів, чи буде йти на другий президентський термін

Зеленський відповів, чи буде йти на другий президентський термін

Зеленський відповів, чи буде йти на другий президентський термін

Зеленський розповів, від чого залежатиме його рішення балотуватись на другий термін / Фото: ТСН.ua

Своєю чергою перша леді Олена Зеленська запевнила, що підтримає будь-яке рішення свого чоловіка.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалюватиме рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучій Юлії Галушці та Єгору Гордєєву, повідомляє ТСН.

На запитання ведучого, чи готовий Зеленський до другого терміну, він заявив, що наразі це не є його ціллю.

"Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – напевно тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні. Не є для мене сьогоднішньою ціллю", – каже президент.

Своєю чергою перша леді Олена Зеленська на запитання про гіпотетичний другий президентський термін її чоловіка, запевнила, що підтримає будь-яке його рішення.

"Я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне – це вже друге питання. Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак... І там будь-який вибір я підтримаю", – каже Олена Зеленська.

Раніше Володимир Зеленський сказав, коли можливі вибори в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

ПОДРУЖЖЯ ЗЕЛЕНСЬКИХ приголомшило відвертими зізнаннями! | ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

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