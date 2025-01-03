Українцям у Польщі почали надсилати фейкові "повістки"

Нещодавно українцям, які перебувають на території Польщі, почали надходити фейкові листи, нібито від польського Управління міграції.

Про це повідомив Офіс у справах іноземців.

"Справа стосується листів, які видають себе за Управління у справах іноземців. Вони закликають громадян України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією", - йдеться в повідомленні.

Управління у справах іноземців заявляє, що не має стосунку до цих листів.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи законно повідомляти про повістку через Viber.

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