Чи вдасться Україні втримати Курщину: експерт назвав вірогідні сценарії

Ситуація на Курщині продовжує залишатися складною, в соціальних мережах активно обговорюють перспективи перебування українських підрозділів на ворожій території.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, які є перспективи у наших захисників на Курщині, скільки вони ще зможуть тримати натиск противника та наскільки все це є доцільним, якщо Путін поки не погоджується на переговори щодо припинення ведення бойових дій.

На Курщині тривають зустрічні бої

За словами військового експерта Ігоря Романенка, противник розуміє величезне військово-політичне значення контролю території РФ українськими військами, тому хоче прибрати цей аргумент до можливих майбутніх переговорів щодо припинення ведення бойових дій.

"Саме тому ворог сконцентрував угрупування військ у понад 60 тисяч і проводить активні бойові дії з витіснення нашого угрупування військ. Завдяки таким діям противника, контрольована територія Силами оборони на Курщині зменшилася майже вдвічі. Зараз атаки ворога продовжуються в районі Любимівки, Дар’їно, Плехово – на північно-західному та південно-східному напрямках. Там тривають зустрічні бої. Ворог намагається збільшувати свій потенціал щодо озброєння, техніки, боєприпасів, а також живої сили та залучає підрозділи північнокорейських військових", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Вбивча тактика та жорстка дисципліна

Військовий експерт зазначає, що солдати з КНДР підготовлені не нижче середнього рівня.

"Солдати з Північної Кореї добре володіють радянською та російською зброєю, але у них є велика проблема в управлінні – мовний бар'єр. Вони не готові до роботи в умовах дронової війни, хоча в їх підрозділах панує дуже жорсткий рівень дисципліни. Серед мінусів – застосування китайсько-корейських методів ведення бойових дій, ще з часів середини минулого сторіччя. Це – штурми масованими хвилями, що наразі є неефективним", – зазначає Ігор Романенко.

До цього експерт додає, що більш корисними є штурми маленькими групами з 3-5 чоловік, що практикують росіяни, максимум до 10-15 чоловік. Але корейці намагаються роботи інакше, тиснути кількістю.

"Солдати КНДР до кінця неадаптовані до умов ведення сучасної війни, тому і несуть суттєві втрати – вже понад тисячу осіб вбитими. Але, незважаючи на величезні втрати, ні російських, ні північнокорейських солдатів це не зупиняє. Тому треба ще більше знищувати техніки та живої сили противника. Ми маємо будувати свої дії таким чином, щоб досягати цілей оборонної стратегічної операцій СОУ, а головною з них є – зупинення просування ворога. Інша справа, що у нас це, на жаль, не відбувається вже другий рік. І у цьому велика проблема через затримки з постачання союзниками допомоги – озброєння, техніки, боєприпасів. Вже три роки у нас лишається не вирішеним внутрішнє завдання, відносно мобілізації, що має дуже негативні наслідки", – каже Ігор Романенко.

Війна потенціалів та про що думав Трамп

Експерт додає, що зараз все залежить від зміни потенціалу сторін. Ворог його постійно нарощує і це більш ніж помітно. Західні експерти вказують на те, що українських Сил оборони на Курщині втричі менше, ніж російських.

"З нашого боку на Курщину перекидається бронетехніка, танки Abrams та інше озброєння. Але наш потенціал західні експерти оцінюють, як втричі менший. Тому тут питання: наскільки будуть спроможні по часу наші оборонці утримувати навалу. Зрозуміло, що всі очікують 20 січня (день інавгурації президента США Дональда Трампа). Але з точки зору підходів до можливих переговорів, команда Трампа вже розібралася, що не все так просто, як раніше думав Трамп. Адже план, який він запропонував Путіну, російський диктатор відкинув та лише збільшує градус напруги", – розповідає Ігор Романенко.

Чому Путін жахає Захід?

Чи погодиться Путін на переговори і коли вони можуть відбутися, наразі невідомо. Зрозуміло лише одне – Путін продовжує агресивну війну проти України та спинятися не збирається.

Військовий експерт пояснює, чому так агресивно себе поводить російський диктатор.

"Путін залякує Захід можливим виробництвом ракети "Орешник", яка зроблена на основі та зі складових міжконтинентальних балістичних ракет. Ці ракети збираються, як конструктор, з різних ракетних проєктів, що значно скорочує час їх розробки. Налагодивши виробництво таких ракет, російський диктатор зможе бити по всій Європі – час підльоту займає декілька хвилин. Саме на це натякає Путін та залякує світ начебто новою зброєю", – пояснює Ігор Романенко.

Експерт додає, що російський диктатор буде продовжувати свій тиск на західних партнерів, а у разі проведення перемовин не на користь України, буде вимагати скорочення ЗСУ з мільйона до ста тисяч осіб та наполягатиме на призупиненні усіх ракетних програм, які зараз діють в Україні.

Що відбувається на Курщині

Військовий експерт додає, що загалом ситуація на полі бою важка, і для України вона посилюється.

"Крім Курщини, ворог проводить наступальні дії, передусім, на східному фронті – Покровський, Кураховський, Куп’янський та Лиманський напрямки. І суттєвих покращень для наших можливостей немає. Останнім часом американці дають нам більше озброєння та техніки, але на її постачання потрібен час. А щоб стабілізувати ситуацію на фронті потрібна не лише техніка, а й додаткові сили. Відносно сил, то вже три роки ми не вирішуємо питання мобілізації, а це означає не поповнення наших бригад, які діють на лінії зіткнення, а також це позначається на формуванні резервних бригад, завдяки яким можна було б стабілізувати фронт", – розповідає Ігор Романенко.

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Що може зупиняти росіян?

Експерт додає, що на Покровському напрямку, декілька місяців тому, був наступальний імпульс росіян, але захопити Покровськ наші воїни їм не дозволили.

"Це сталося завдяки тому, що там застосували саме додаткові резерви. Зараз у Франції наші воїни пройшли підготовку, але це лише пів справи, бо ще потрібно укомплектувати бригади дроновим озброєнням, засобами РЕБ та іншим. Тому, суттєвих ресурсів та резервів у нас, я поки не бачу", – каже Ігор Романенко.

Прихильник Путіна та мачо

Генерал-лейтенант зауважує, що для того, щоб вирішувати питання війни в Україні після 20 січня, команда Трампа повинна зрозуміти, що на воєнно-політичний тиск Путіна, потрібно тиснути у відповідь.

"Не варто себе тішити ілюзіями, що Трамп зайшовши у Білий дім, буде таким собі мачо чи суперменом по відношенню до усього світу. Якщо подивитися на життєвий шлях нового президента США, то бачимо, що раніше він був прихильником Путіна, навіть дещо копіював його поведінку. До речі, представники команди Трампа вже потроху лякають Україну щодо зменшення допомоги військової техніки та озброєння. А по відношенню до Путіна, є лише окремі заяви представників команди нового президента США, хоча з боку самого Трампа чіткої позиції досі немає", – пояснює Ігор Романенко.

Чому Трамп має повчитися у Рейгана

Військовий експерт вважає, що за цей короткий відрізок часу (до дня інавгурації нового президента США) має відбутися лінія трансформації, коли будуть максимально підняті ставки, в тому числі, економічні аби їх почати втілювати.

За словами Ігоря Романенка, світ вже побачив як похитнулася велич Путіна після подій у Сирії. Виявилося, що існують слабкі та болючі точки для Путіна.

"Їх потрібно шукати, вони є. На них варто тиснути. Можливо, навіть робити це "по-рейгановськи", але я не знаю наскільки Трамп спроможний піднятися до рівня свого колеги. Рональд Рейган, рішуче використовував всі можливі важелі впливу, передусім економічні – ціни на нафту, роботу з ОПЕК. Все це сприяло поступовому руйнуванню СРСР. А вже, наприклад, президент США Буш-старший мав геть іншу форму поведінки, він приїздив до Києва і пропонував "ніжки Буша" та радив Україні триматися Союзу. Тож у Трампа є на чому вчитися і є реальна ситуація, яку потрібно вирішувати. Біда в тім, що зараз ситуація для України надто складна. Тому дуже важливо, якими саме будуть наступні кроки США за ці два з половиною тижні", – підсумовує Ігор Романенко.

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