Армія РФ вдарила по Україні безпілотниками: скільки дронів збила ППО, а де є влучання

Вночі та зранку 3 січня російська армія атакувала Україну 93-ма ударними БпЛА Shahed, а також безпілотниками-імітаторами. Українська ППО знищила 60 дронів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загарбники атакували дронами із напрямків Брянська, Міллерово, Орла, що в РФ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях", - повідомило Командування.

Окрім того, через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті дрони завдали шкоди і на Київщині. У кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. Крім того, є загиблий.

Нагадаємо, 3 січня РФ здійснила атаку на Київ. Тривога розпочалася о 4:00 і тривала понад три години.

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