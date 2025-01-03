Російська армія завдала авіаудару по Сумах: що відомо про наслідки

Інформації про травмованих немає.

Зранку 3 січня російська окупаційна армія здійснила авіаційний удар по Сумах. Атаковано приватний сектор міста.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 3 січня ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору міста Суми. Попередньо, загиблих немає", - повідомила місцева влада.

Наразі на місці "прильоту" ведуться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються, додали в ОВА.

Нагадаємо, вночі проти 3 січня росіяни атакували Київську область дронами. Загинув один чоловік. Є потерпілі.

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