День ангела 3 січня: кого та як вітати з іменинами

3 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 3 січня

3 січня 2025 року привітайте з іменинами Гордія, Ірину.

Гордій — давньогрецьке ім'я, означає "величавий". В дитинстві дещо сором'язливий, ввічливий. В дорослому віці стає скромним, позитивним, миролюбивим, справжнім оптимістом.

Ірина — давньогрецьке походження, перекладається як "дарує мир і спокій". В дитинстві досить самостійна, розумна не по роках. В дорослому віці стає мрійливою, розсіяною, часто витає в хмарах, любить фантазувати.

День ангела 3 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищає тебе від негараздів і надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, любові, миру та гармонії в житті. Хай твоя дорога завжди буде освітлена світлом віри та надії!

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Сьогодні особливий день – день твого ангела-охоронця. Нехай він завжди підтримує тебе, захищає від труднощів і допомагає знайти правильний шлях. Бажаю тобі міцного здоров’я, невичерпної радості та здійснення найзаповітніших мрій!

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З днем ангела! Хай твій небесний заступник завжди тримає тебе за руку, допомагає у всіх справах і приносить в життя тільки добрі новини. Нехай у серці завжди панує мир, а щастя переповнює кожен твій день!

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Вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде на сторожі, оберігаючи тебе і даруючи натхнення. Бажаю радості, тепла, щирих усмішок і щасливих моментів у житті.

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В цей світлий день вітаю тебе з днем твого небесного покровителя! Хай він завжди спрямовує твої думки та дії на добро, наповнює твоє серце любов’ю та вірою. Бажаю здоров’я, гармонії та яскравих досягнень!

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