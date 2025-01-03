День ангела 3 января: кого и как поздравлять с именинами

3 января 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 3 января

3 января 2025 поздравьте с именинами Гордия, Ирину.

Гордей — древнегреческое имя, означает "величавый". В детстве несколько застенчивый, вежливый. Во взрослом возрасте становится скромным, положительным, миролюбивым, настоящим оптимистом.

Ирина — древнегреческое происхождение, переводится как "дарящий мир и покой". В детстве достаточно самостоятельная, умная не по годам. Во взрослом возрасте становится мечтательным, рассеянным, часто витает в облаках, любит фантазировать.

День ангела 3 января – душевные поздравления в прозе

День ангела 3 января – душевные поздравления в прозе / Фото: pixabay.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, защищает тебя от невзгод и вдохновляет на добрые дела. Желаю здоровья, любви, мира и гармонии в жизни. Пусть твой путь всегда будет освещен светом веры и надежды!

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Сегодня особый день – день твоего ангела-хранителя. Пусть он всегда поддерживает тебя, защищает от затруднений и помогает найти правильный путь. Желаю тебе крепкого здоровья, неисчерпаемой радости и исполнения самых заветных мечтаний!

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С днем ангела! Пусть твой небесный покров всегда держит тебя за руку, помогает во всех делах и приносит в жизнь только хорошие новости. Пусть в сердце всегда властвует мир, а счастье переполняет каждый твой день!

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Поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть ангел-хранитель всегда будет на страже, оберегая тебя и даря вдохновение. Желаю радости, тепла, искренних улыбок и счастливых моментов в жизни.

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В этот светлый день поздравляю тебя с днем твоего небесного покровителя! Пусть он всегда направляет твои мысли и действия во благо, наполняет твое сердце любовью и верой. Желаю здоровья, гармонии и ярких достижений!

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