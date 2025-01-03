Вранці на Хмельниччині сталися вибухи

Зранку 3 січня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили ворожий БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, наразі фахівці встановлюють місця падіння уламків. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи руйнувань не надходило, додав Тюрін.

Як повідомлялося, зранку 3 січня у Сумах також сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння та пуски КАБів.

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