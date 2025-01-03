У Сумах сталися вибухи

Від 2 січня в регіоні - тривога.

Зранку п'ятниці, 3 січня, у Сумах було чути звуки вибухів. Від 23:31 2 січня у Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві медіа.

"У Сумах чути звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".

Зауважимо, що о 07:35 Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для Сумської області. Також повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в регіоні.

Нагадаємо, 3 січня російська армія завдала авіаудару по Сумах. Атаковано приватний сектор міста.

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