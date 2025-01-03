В Сумах произошли взрывы

От 2 января в регионе – тревога.

Утром пятницы, 3 января, в Сумах слышались звуки взрывов. С 23:31 2 января в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа.

"В Сумах слышны звуки взрывов", — сообщило "Суспільне".

Заметим, что в 07:35 воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для Сумской области. Также сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в регионе.

Напомним, 3 января российская армия нанесла авиаудар по Сумам. Атакован частный сектор города.

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