Производитель "Трембиты" работает над более дальнобойной версией ракеты, которая должна достичь Москвы в 650 км от границы.

Украина спешит разработать оружие, которое сможет построить, оплатить и использовать самостоятельно, и одним из наиболее перспективных инструментов является ракета "Трембита". Она способна будет долетать до Москвы и станет самым дешевым в мире боеприпасом глубокого удара.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

"Трембита" по стоимости около 10 тыс. дол. за единицу способна нести 18 кг взрывчатки на расстояние до 144 км. Ракета длиной около 2 м и весом 90 кг запускается из рампы. Она имеет простой реактивный импульсный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло.

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Украинская фирма, которая строит "Трембиту", работает над более крупной, дальнобойной версией, которая должна иметь возможность достичь Москвы в 650 км от границы.

Эта версия ракеты должна быть готова примерно через год. Естественно, она будет стоить более 10 тыс. долл., но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Так, для сравнения ракета ATACMS летит максимум на 300 км, но стоит свыше 1 млн дол.

"Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. В ожидании того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много", – говорится в статье.

Авторы отмечают, что нет причин, почему Украина не может приобрести тысячи этих ракет даже без внешней бюджетной помощи.

В материале указывается, что шквал "Трембит" может хорошо сработать против разветвленного фабричного комплекса. Возможно, это не столь хорошо сработает против подземных командных бункеров, на которые украинцы нацелили свои Storm Shadow.

Больше полагаясь на собственное оружие, украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей. Но по крайней мере они смогут продолжать наносить поражения.

К слову, ранее директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что сейчас Украина может спокойно производить ракеты с дальностью 1000 – 2000 км, "не ущемляя себя тем, что есть какие-то договоры".

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