Україна готується бити по Росії ракетами "Трембіта" – The Telegraph

Виробник "Трембіти" працює над більш далекобійною версією ракети, яка має досягти Москви, що за 650 км від кордону.

Україна поспішає розробити зброю, яку зможе побудувати, оплатити та використовувати самостійно, і одним із найбільш перспективних інструментів є ракета "Трембіта". Вона здатна буде долітати до Москви і стане найдешевшим у світі боєприпасом глибокого удару.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

"Трембіта" за вартості близько 10 тис. дол. за одиницю здатна нести 18 кг вибухівки на відстань до 144 км. Ракета завдовжки близько 2 м і завважки 90 кг запускається з рампи. Вона має простий імпульсний реактивний двигун, трубчастий фюзеляж і квадратне крило.

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Українська фірма, яка будує "Трембіту", працює над більшою, далекобійнішою версією, яка повинна мати можливість досягти Москви, що за 650 км від кордону.

Ця версія ракети має бути готова приблизно через рік. Звісно, вона коштуватиме понад 10 тис. дол., але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. Так, для порівняння ракета ATACMS летить максимум на 300 км, але коштує понад 1 млн дол.

"Нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності. В очікуванні того дня, коли в неї закінчаться американські боєприпаси, Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження. Їх багато", – йдеться у статті.

Автори зазначають – немає причин, чому Україна не може придбати тисячі цих ракет навіть без зовнішньої бюджетної допомоги.

У матеріалі вказується, що шквал "Трембіт" може добре спрацювати проти розгалуженого фабричного комплексу. Можливо, це не так добре спрацює проти підземних командних бункерів, на які українці націлили свої Storm Shadow.

Більше покладаючись на власну зброю, українцям, можливо, доведеться вдатися до іншого набору цілей. Але принаймні вони зможуть продовжувати завдавати ураження.

До слова, раніше директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь заявив, що зараз Україна може спокійно виробляти ракети з дальністю 1000 – 2000 км, "не обмежуючи себе тим, що є якісь договори".

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