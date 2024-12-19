Командувач ВМС розповів, як змінилася ракета "Нептун" за 2 роки

Він додав, що модифікації комплексу «Нептун» проходять під його безпосереднім контролем.

Українські ВМС стали частиною елітного клубу, що виробляє крилаті ракети. Сучасний "Нептун" суттєво відрізняється від зразка 2022 року.

Про це повідомив Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю АрміяInform.

"Ми увійшли в елітний клуб, який випускає крилаті ракети. Після того, як ми потопили "москву", то ВМС ЗСУ отримали навіть першість у цьому клубі. Я очолюю державну комісію з приймання цих ракет. Фактично всі модифікації відбуваються на моїх очах", - заявив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Він додав, що активно співпрацює з Героєм України Олегом Коростельовим, який постійно вигадує нові модифікації, що дозволять збільшити дальність застосування ракети та покращать влучність.

"На жаль, усі таємниці й нові ТТХ не можу розкрити, адже це може зіграти на руку ворогу, але точно запевняю, що "Нептун" 2022 року і 2024-го — це вже різні ракети", - додав Неїжпапа.

Нагадаємо, Україна збільшила виробництво крилатих ракет "Нептун".

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