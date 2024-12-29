Українські дрони зі спареними дробовиками: інновація у боротьбі з БПЛА

Знищення дронів у війні Росії проти України стало одним із ключових пріоритетів для обох сторін. Проте остання розробка українців — безпілотник із встановленими спареними дробовиками, може змінити підхід до боротьби з ворожими БПЛА.

Про це пише Forbes.

"Встановивши спарені дробовики на дрони, українці можуть вистежувати російські дрони в повітрі — задовго до того, як вони почнуть становити небезпеку для військ на землі", — зазначає Forbes.

Конструкція має логічний сенс. Хоча дробові кулі не мають великої потужності, їхній широкий радіус дії значно підвищує шанси влучити в ціль. Для пошкодження крихкого дрона достатньо лише кількох металевих кульок.

Дрон–вінчестер

Ця ідея вже знайшла підтвердження на практиці: 27 грудня в мережі з’явилися відео, на яких українські безпілотники з дробовиками успішно збивають інші дрони.

Нагадаємо, що Україна може почати використовувати "дрони-обманки", що дозволить створити для Росії такий самий психологічний тиск, який щодня відчувають українці через російські атаки.