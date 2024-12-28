Українські бійці показали повітряний бій із ворожим безпілотником: відео

Оператори дронів підрозділу "Тайфун" не лише вразили наземні цілі, але й збили російський Mavic.

На Покровському напрямку українські оператори дронів не тільки успішно вражають ворожу техніку та піхоту, але й можуть вступати у справжній повітряний бій із безпілотником окупантів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці окремого загону безпілотних систем спеціального призначення “Тайфун” Нацгвардії України.

На опублікованих кадрах видно, як українські бійці влучно вражають наземні цілі, а також збивають російський дрон Mavic.

Українські бійці показали повітряний бій із ворожим безпілотником

“Від вбивчої сили “Тайфун” не сховатися. Ані в тумані, ані в хмарах, ані маскуючись під руїни”, - йдеться у коментарі до відео.

Нагадаємо, дрони Mavic — це очі ворожої армії. Їх використовують в розвідці, спостереженні, а також для скидів.

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