"Мавпують Україну": експерт про створення росіянами сил безпілотних систем

Україна протягом минулого року створювала Сили безпілотних систем, які почали повноцінно функціонувати з червня 2024 року.

Про це й етері Еспресо заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Валерій Рябих.

Він зазначив, що Росія у цьому плані мавпує Україну, намагаючись створити свої сили безпілотних систем.

"Таке повідомлення від росіян говорить, що ця ідея у них тільки у зародку. Щонайменше вони планують створити цей рід військ до осені, якраз десь через 9 місяців. У РФ цей процес лише тільки на початковому етапі в той час, як Україна оголосила рік тому про створення Сил безпілотних систем. А з червня 2024 року такі Сили в Україні вже функціонують та завдають відчутних ударів противнику", - зауважив військовий експерт.

Рябих зазначив, що створення такого року військ веде до зміни ведення бойових дій. Україна наразі є лідером у цьому питанні і поки не планує віддавати першість ворогу.

"Росія сьогодні обмежена у створені безпілотних систем, тому що відключена від передових технологічних напрацювань. Водночас Україна отримала доступ до систем, що виготовляють західні партнери, а також активно розвиває власні можливості з розробки нових безпілотних систем та удосконалення тих, що вже діють. Ми вже були свідками боїв, які проводилися як повітряними безпілотними системами, так і наземними засобами", - резюмував Валерій Рябих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається занурити Україну в повітряну тривогу на 24/7.

Крім того, ми раніше інформували, що КНДР готується до відправлення до РФ додаткових військ і ударних дронів.

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