"Копируют Украину": эксперт о создании россиянами сил беспилотных систем

Украина в течение прошлого года создавала Силы беспилотных систем, которые стали полноценно функционировать с июня 2024 года.

Об этом и эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express, Валерий Рябых.

Он отметил, что Россия в этом плане копируют Украину, пытаясь создать свои силы беспилотных систем.

"Такое сообщение от россиян говорит, что эта идея у них только в зародыше. По меньшей мере, они планируют создать этот род войск к осени, как раз где-то через 9 месяцев. В РФ этот процесс только на начальном этапе в то время, как Украина объявила год назад о создании Сил беспилотных систем. А с июня 2024 года такие Силы в Украине уже функционируют и наносят ощутимые удары противнику", — заметил военный эксперт.

Рябых отметил, что создание такого года войск ведет к изменению ведения боевых действий. Украина является лидером в этом вопросе и пока не планирует отдавать первенство врагу.

"Россия сегодня ограничена в создании беспилотных систем, потому что отключена от передовых технологических наработок. В то же время Украина получила доступ к системам, производящим западные партнеры, а также активно развивает собственные возможности по разработке новых беспилотных систем и совершенствованию уже действующих. Мы уже были свидетелями боев, проводимых как воздушными беспилотными системами, так и наземными средствами", — резюмировал Валерий Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пытается погрузить Украину в воздушную тревогу на 24/7.

Кроме того, мы ранее информировали, что КНДР готовится к отправке в РФ дополнительных войск и ударных дронов.

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