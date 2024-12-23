Россияне атаковали дронами Хмельнитчину: есть разрушения, ранения получил один человек

Силы ПВО сбили дроны, однако удар повредил предприятие и частное имущество.

На Хмельнитчине в ночь на 23 декабря силы противовоздушной обороны Украины уничтожили пять вражеских беспилотников типа "Shahed".

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Тюрин.

Стало известно, что в результате атаки было повреждено оборудование одного из местных предприятий. Один человек получил телесные повреждения, но его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Также зафиксированы повреждения окон в частных домах и легкового автомобиля.

"Спасибо нашим Вооруженным Силам Украины за их мужество и эффективность в защите мирного населения", – отметил Сергей Тюрин.

Он призвал граждан соблюдать правила безопасности во время сигналов тревоги и оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним, российские войска совершили атаку на Киевскую область с помощью беспилотников. Силы ПВО успешно сработали, сбив несколько враждебных целей.

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