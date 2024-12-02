Ночные взрывы на Хмельнитчине: что известно

Сегодня ночью в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

О деталях сообщили в ОВА.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили и обезвредили 4 вражеских БпЛА. По состоянию на сейчас обращений по поводу травмированных, погибших и повреждения имущества не поступало", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Тернополе беспилотник попал в дом. Погиб один человек, также много пострадавших. В ГСЧС показали фото с места вражеского удара.

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