Контрнаступление врага на Курщине проваливается: эксперт описал ситуацию

Российская армия в Курщине пытается выполнить задачу по освобождению территорий, а у ВСУ другая задача.

Контрнаступление российских войск в Курской области проваливается. Украинские Силы обороны взяли в плен десятки захватчиков и ликвидировали многие как вражеских бойцов, так и техники.

Об этом военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал "24 каналу".

Свитан дал свою оценку ситуации на Курском направлении. По его словам, задача ВСУ там – сковывающие операции, то есть следует заставлять противника атаковать. Ведь во время атак враг теряет очень много личного состава и техники, а для украинских войск это очень важно.

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"Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях", – обратил внимание военный эксперт.

Он добавил, что российская армия на Курщине пытается выполнить задачу по освобождению территорий, а у украинских сил другая задача. Они не планируют захватывать территории, а уничтожают вражескую армию с любых позиций и на любых расстояниях.

"Мы должны вызвать эти атаки на себя как раз для их уничтожения. Россиянам придется это делать", – уверен Свитан.

Напомним, накануне в Институте изучения войны сообщили, что 30 ноября российская армия продолжала наступление на главном украинском выступлении на Курщине, однако никаких подтвержденных продвижений не было.

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