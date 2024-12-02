Враг продвигается на фронте – DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики на фронте продвинулись возле нескольких населенных пунктов.
Об этом говорится в сообщении DeepState
"Враг продвинулся возле Нового Комара, Берестового, Погребков и Курахово", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о новом виде войны в Курской области.
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