Повстанцы в Сирии полностью взяли под контроль город Алеппо — СМИ

Сирийские силы, противостоящие режиму диктатора Башара Асада, полностью взяли под контроль один из самых больших городов страны Алеппо.

Об этом информирует Alarabiya News.

Силы диктатор Асада, поддерживаемые Ираном и РФ, не смогли удержать город и отступили из него после стремительного наступления сил повстанцев.

Сообщается, что движение Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и союзные с ними оппозиционные силы контролируют город Алеппо, за исключением районов, контролируемых курдскими силами.

Кроме самого города, поставцы взяли под контроль аэропорт города, а также близлежащие территории.

В свою очередь, сирийская и российская авиация нанесла серии ударов в воскресенье с целью поддержки асадовских войск. В результате этих ударов в Алеппо погибли 12 человек.

Также в результате российских ударов были убиты в Идлибе 8 мирных жителей, в том числе двое детей и женщина.

Напомним, ранее сообщалось, что повстанцы в Сирии захватили резиденцию Асада и офис российских советников.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин просчитался и ищет пути для поддержки Башара Асада.

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