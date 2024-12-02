Повстанцы в Сирии полностью взяли под контроль город Алеппо — СМИ

Войска диктатора Башара Асада отступили под давлением поставщиков.
Сирийские силы, противостоящие режиму диктатора Башара Асада, полностью взяли под контроль один из самых больших городов страны Алеппо.
Об этом информирует Alarabiya News.
Силы диктатор Асада, поддерживаемые Ираном и РФ, не смогли удержать город и отступили из него после стремительного наступления сил повстанцев.
Сообщается, что движение Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и союзные с ними оппозиционные силы контролируют город Алеппо, за исключением районов, контролируемых курдскими силами.
Кроме самого города, поставцы взяли под контроль аэропорт города, а также близлежащие территории.
В свою очередь, сирийская и российская авиация нанесла серии ударов в воскресенье с целью поддержки асадовских войск. В результате этих ударов в Алеппо погибли 12 человек.
Также в результате российских ударов были убиты в Идлибе 8 мирных жителей, в том числе двое детей и женщина.
Напомним, ранее сообщалось, что повстанцы в Сирии захватили резиденцию Асада и офис российских советников.
Кроме того, мы ранее информировали, что Путин просчитался и ищет пути для поддержки Башара Асада.
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