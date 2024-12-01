Путин просчитался и ищет пути для поддержки Башара Асада — ISW

Кремль пытается привлечь другие страны в помощь президенту Сирии.

Россия активизировала дипломатические усилия по поддержке режима президента Сирии Башара Асада на фоне активного продвижения войск повстанцев.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Известно, что России пришлось вывести из Сирии системы С-300 и свои войска, возможно, для использования в войне против Украины.

Теперь Россия пытается привлечь к поддержке Асада другие страны.

30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с главой МИД Турции. Стороны обсудили необходимость координации совместных действий в рамках Сирийского мирного процесса, начатого Россией, Турцией и Ираном в декабре 2016 года.

В тот же день Лавров переговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Оба дипломата договорились активизировать совместные усилия по стабилизации ситуации в Сирии.

Что известно о ситуации в Сирии

Разворачивающиеся в Сирии события угрожают падением режима главы страны Башара Асада. Повстанцы захватывают населенные пункты, государственное телевидение не работает.

Вечером 30 ноября повстанцам удалось взять под контроль территорию к северу от города Хама и национальный аэропорт Алеппо на юго-востоке города-миллионника.

Сирийские повстанцы заявляют, что армейские силы Башара Асада бегут из города Хама.

В городе Алеппо повстанцы объявили 24-часовой комендантский час, начиная с 17:00 субботы, заявив, что это сделано для безопасности жителей.

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