Путін прорахувався і шукає шляхи для підтримки Башара Асада - ISW

Кремль намагається залучити інші країни для допомоги президенту Сирії.

Росія активізувала дипломатичні зусилля для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада на тлі активного просування військ повстанців.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Відомо, що Росії довелося вивести із Сирії системи С-300 та свої війська, ймовірно, для використання у війні проти України.

Тепер Росія намагається залучити до підтримки Асада інші країни.

Так, 30 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів розмову із главою МЗС Туреччини. Сторони обговорили необхідність координації спільних дій у рамках Сирійського мирного процесу, започаткованого Росією, Туреччиною та Іраном у грудні 2016 року.

Того ж дня Лавров переговорив телефоном з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Обидва дипломати домовилися активізувати спільні зусилля для стабілізації ситуації в Сирії.

Що відомо про ситуацію у Сирії

Події, які розгортаються в Сирії, загрожують падінням режиму очільника країни Башара Асада. Повстанці захоплюють населені пункти, державне телебачення не працює.

Станом вечір 30 листопада повстанцям вдалося взяти під контроль територію на північ від міста Хама та національний аеропорт Алеппо на південному сході міста-мільйонника.

Сирійські повстанці заявляють, що армійські сили Башара Асада тікають з міста Хама.

У місті Алеппо повстанці оголосили 24-годинну комендантську годину, починаючи від 17:00 суботи, заявивши, що це зроблено для безпеки жителів.

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