Повстання у Сирії проти президента Асада: що відбувається у столиці

Об’єднані сили сирійських повстанців рухаються на південь країни практично без опору з боку урядових військ.

У суботу, 30 листопада, на тлі масштабного наступу сирійських повстанців, які захопили велике місто Алеппо, у соцмережах з’явилися повідомлення про про спробу державного військового перевороту, спрямованого проти президента країни Башара Асада в Дамаску.

Як повідомляє видання Turkiye Today, поки що ця інформація непідтверджена.

Повідомленням про спробу державного перевороту в Сирії разом з багатьма іншими користувачами соцмереж поділився Чарльз Лістер, директор Інституту Близького Сходу. Він відзначив, що з’явилися повідомлення про сутички у Дамаску.

Полковник армії США у відставці Дуглас Макгрегор, який раніше робив коментарі щодо Сирії, також заявив про ці повідомлення та сказав: “З’являються повідомлення про військовий переворот, який зараз триває в Сирії. Ведеться сильна стрілянина”.

Джерела повідомляють, що підрозділи 4-ї дивізії під командуванням Махера аль-Асада беруть участь у зіткненнях з невстановленими особами в районі Дамаска.

Дослідник безпеки в Atlantic Council Руслан Трад також зазначив, що є повідомлення про переворот у Дамаску.

“Ситуація в Сирії стає все більш динамічною. Є повідомлення про бої в Дамаску між Республіканською гвардією та Четвертою дивізією Махера Асада. Якщо Махер аль-Асад прийде до влади шляхом державного перевороту, він, швидше за все, розгорне важку військову кампанію, щоб повернути захоплені території під контроль”, — написав він.

Однак Кім Ґаттас, редактор-кореспондент Financial Times, заперечив повідомлення про переворот, заявивши, що кадри, які циркулюють у соціальних мережах, є застарілими, а ситуація в столиці наразі спокійна.

Тим часом сирійське телебачення повідомило, що президент країни Башар Асад повернувся до Сирії з Москви. За інформацією джерел каналу “ВЧК-ОГПУ” у сирійського президента відбулася зустріч із Путіним минулої ночі. Її результати — невідомі.

Відомо, що об’єднані сили сирійських повстанців рухаються на південь країни практично без опору з боку урядових військ. У таборі бойовиків стверджують, що низка високопоставлених командирів та офіцерів сирійської армії нібито бажає перекинутися у стан противника.

За інформацією арабських джерел, шеф сирійської розвідки бригадний генерал Хоссам Лука нібито намагається організувати переворот проти Башара Асада в Дамаску. Він є неформальним лідером групи офіцерів урядової армії, котрі намагаються заарештувати наближених до президента осіб.

Нагадаємо, раніше сирійські повстанці, які виступають проти президента країни Башара Асада, заявили, що досягли центру Алеппо.

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