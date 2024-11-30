Чи вплине "Орєшнік" на перебіг війни – військовий відповів

Російський "Орєшнік" не матиме серйозного впливу на хід війни.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в етері "Київ24".

За словами політолога, в росіян багато різних ракет. Проте немає зараз якоїсь суперзброї, яка вирішить ситуацію на фронті. ЇЇ немає ні в росіян чи Китаю, ані у США чи в Україні.

Він також додав, що перемогу у війні забезпечує сукупність факторів, серед яких особовий склад, моральний настрій, стан економіки країни і всі ті засоби ураження, що є.

"Не допоможе ця ракета там, де потрібен міномет, де потрібна робота арти, де працюють наші штурмові підрозділи або піхота", – запевнив Сазонов.

Нагадаємо, Росія хотіла ударом балістичної ракети середньої дальності по Дніпро залякати Україну та її партнерів, однак це не стане вирішальним фактором у цій війні.

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