У Києві в неділю планують обмежити дорожній рух

Дорожній рух буде обмежено у зв'язку з проведенням охоронних заходів.

1 грудня, у Києві тимчасово обмежать дорожній рух. Зокрема, у центральній частині міста.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

"Шановні жителі та гості міста Києва! 1 грудня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом", – йдеться у повідомленні.

За інформацією державної охорони відповідно до українського закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" а також положення, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державної охорона Управлінням державної охорони України.

Крім того, військовослужбовці цього напрямку спільно з відповідними підрозділами Нацполіції можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Нагадаємо, у Києві дівчина познайомилася з хлопцем і покликала додому, а той її обікрав.

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