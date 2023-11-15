У Європі видали ордер на арешт президента Сирії Башара Асада

Сирійського президента звинувачують у причетності до злочинів проти людяності.

Франція видала міжнародний ордер на арешт президента Сирії Башара Асада, якого звинувачують у причетності до злочинів проти людяності через атаки з використанням хімічної зброї 2013 року.

Про це повідомляє France24 з посиланням на джерело в суді та позивачів у справі.

Керівний у Сирії режим звинувачують у застосування хімічної зброї під час громадянської війни, яка почалася 2011 року після того, як придушення Асадом мирних демонстрацій переросло в смертоносний конфлікт.

Зокрема, в результаті атаки із газом зарин у Східній Гуті поблизу Дамаска 21 серпня 2013 року загинуло понад 1000 осіб, за даними розвідувальних служб.

Слідчі судді у справах про злочини проти людяності Кримінального суду Парижа з квітня 2021 року розслідують ці атаки, які приписуються режиму Башара Асада.

Розслідування було розпочато після скарги, поданої Сирійським центром медіа та свободи слова (SCM), Справедливою ініціативою відкритого суспільства (OSJI) і Сирійським архівом.

Франція претендує на всесвітню юрисдикцію щодо ймовірних військових злочинів і злочинів проти людства.

Також були видані міжнародні ордери на арешт брата Асада Махера, де-факто начальника елітного військового підрозділу Сирії, і двох генералів збройних сил.

“Це рішення є історичним правовим прецедентом. Це ще одна перемога жертв, їхніх сімей і тих, хто вижив, а також крок до справедливості та міцного миру в Сирії”, – заявив Мазен Дарвіш, засновник і генеральний директор SCM.

Він нагадав, що поданий до суду позов супроводжувався “свідченнями багатьох постраждалих”, “поглибленим аналізом сирійського військового командування”, а також “сотнями документів, включаючи фотографії та відео”.

Нагадаємо, у березні 2023 року президент Сирії Башар Асад під час свого візиту до Москви та зустрічі із російським колегою Володимиром Путіним заявив про підтримку вторгнення РФ в Україну.

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