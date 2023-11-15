В Европе выдали ордер на арест президента Сирии Башара Асада

Сирийский президент обвиняется в причастности к преступлениям против человечности.

Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в причастности к преступлениям против человечности из-за атак с использованием химического оружия в 2013 году.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на источник в суде и истцов по делу.

Правящий в Сирии режим обвиняют в применении химического оружия во время гражданской войны, которое началось в 2011 году после того, как подавление Асадом мирных демонстраций переросло в смертоносный конфликт.

В частности, в результате атаки с газом зарин в Восточной Гуте вблизи Дамаска 21 августа 2013 года погибло более 1000 человек, по данным разведывательных служб.

Следователи-судьи по делам о преступлениях против человечности Уголовного суда Парижа с апреля 2021 года расследуют эти атаки, приписываемые режиму Башара Асада.

Расследование было начато после жалобы, поданной Сирийским центром медиа и свободы слова (SCM), Справедливой инициативой открытого общества (OSJI) и Сирийским архивом.

Франция претендует на всемирную юрисдикцию по поводу вероятных военных преступлений и преступлений против человечества.

Также были выданы международные ордера на арест брата Асада Махера, де-факто начальника элитного военного подразделения Сирии и двух генералов вооруженных сил.

"Это решение является историческим правовым прецедентом. Это еще одна победа жертв, их семей и выживших, а также шаг к справедливости и крепкому миру в Сирии", – заявил Мазен Дарвиш, основатель и генеральный директор SCM.

Он напомнил, что поданный в суд иск сопровождался "свидетельствами многих пострадавших", "углубленным анализом сирийского военного командования", а также "сотнями документов, включая фотографии и видео".

Напомним, в марте 2023 года президент Сирии Башар Асад во время своего визита в Москву и встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о поддержке вторжения РФ в Украину.

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