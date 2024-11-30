Восстание в Сирии против президента Асада: что происходит в столице

Объединенные силы сирийских повстанцев двигаются на юг страны практически без сопротивления со стороны правительственных войск.

В субботу, 30 ноября, на фоне масштабного наступления сирийских повстанцев, захвативших большой город Алеппо, в соцсетях появились сообщения о попытке государственного военного переворота, направленного против президента страны Башара Асада в Дамаске.

Как сообщает издание Turkiye Today, пока эта информация не подтверждена.

Сообщением о попытке государственного переворота в Сирии вместе со многими другими пользователями соцсетей поделился Чарльз Листер, директор Института Ближнего Востока. Он отметил, что появились сообщения о стычках в Дамаске.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, ранее делавший комментарии по Сирии, также заявил об этих сообщениях и сказал: “Появляются сообщения о военном перевороте, который сейчас продолжается в Сирии. Ведется сильная стрельба”.

Источники сообщают, что подразделения 4-й дивизии под командованием Махера аль-Асада принимают участие в столкновениях с неустановленными лицами в районе Дамаска.

Исследователь безопасности в Atlantic Council Руслан Трад также отметил, что есть сообщения о перевороте в Дамаске.

“Ситуация в Сирии становится все более динамичной. Есть сообщения о боях в Дамаске между Республиканской гвардией и Четвертой дивизией Махера Асада. Если Махер аль-Асад придет к власти путем государственного переворота, он, скорее всего, развернет тяжелую военную кампанию, чтобы вернуть захваченные территории под контроль", — написал он.

Однако Ким Гаттас, редактор-корреспондент Financial Times, опроверг сообщение о перевороте, заявив, что кадры, циркулирующие в социальных сетях, устаревшие, а ситуация в столице пока спокойная.

Тем временем сирийское телевидение сообщило, что президент страны Башар Асад вернулся в Сирию из Москвы. По информации источников канала "ВЧК-ОГПУ" у сирийского президента состоялась встреча с Путиным минувшей ночью. Ее результаты – неизвестны.

Известно, что объединенные силы сирийских повстанцев двигаются на юг страны практически без сопротивления со стороны правительственных войск. В лагере боевиков утверждают, что ряд высокопоставленных командиров и офицеров сирийской армии якобы желает перекинуться на сторону противника.

По информации арабских источников, шеф сирийской разведки бригадный генерал Хоссам Лука якобы пытается организовать переворот против Башара Асада в Дамаске. Он является неформальным лидером группы офицеров правительственной армии, пытающихся арестовать приближенных к президенту лиц.

Напомним, ранее сирийские повстанцы, выступающие против президента страны Башара Асада, заявили, что достигли центра Алеппо.

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