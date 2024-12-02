Три знака Зодиака, которые сегодня могут решать вопросы с недвижимостью

Нынешний день характеризуется усилением положительной энергетики, что благоприятным образом отразится на решении любых – даже самых серьезных – финансовых вопросов, но лучше всего сегодня пойдет купля-продажа любых предметов – как крайне необходимых, так и ставших ненужными.

Сегодня, 2 декабря, решать вопросы, связанные с недвижимостью, можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо сосредоточиться на покупке и продаже недвижимости.

Стрелец

Стрельцы – не самые практичные представители зодиакального круга, поэтому продавать что-либо звезды рекомендуют им только в случае необходимости, тем не менее, в этот день они могут продавать старое жилье и покупать новое – удача будет им сопутствовать.

Козерог

Козероги – один из самых успешных в торговле знаков Зодиака, которые тем не менее больше любят продавать – этот процесс приносит им прибыль и выгоду. Сегодня им можно как продавать вещи, из которых они, образно говоря, уже выросли, так и окупать то, в чем они нуждаются.

Рыбы

Рыбам звезды рекомендуют менять то, что их уже не устраивает, на новое – например, им можно продавать старую дачу, а, выручив за нее хорошую цену, на поменять новую. Главное, не торопиться и объективно оценить все «плюсы» и «минусы» нового строения.

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