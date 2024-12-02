Астролог назвал лучших любовников Зодиака

Интимные отношения играют важную роль в отношениях, каким бы – официальными или нет – они ни были.

Для семейной жизни умение обаять, очаровать и не только морально, но и физически удовлетворить партнершу не менее важно, чем ни к чему не обязывающим, свободным романтическим отношениям. Астролог Людмила Булгакова назвала самых лучших любовников Зодиака.

Скорпион

Скорпионы пользуются у астрологов репутацией лучших любовников Зодиака – они не только неутомимы и находчивы, но и хорошо знакомы с психологией. Они не только понимают, что нужно их партнерше, но и знают, как ей это дать, поэтому представительницам прекрасного пола трудно с ними расставаться.

Стрелец

Стрельцы в интимных отношениях не только страстны, но и изобретательны, к тому же, они часто меняют партнерш, поэтому знают, как найти подход к любо женщине. Их единственный недостаток – непостоянство: они быстро теряют интерес к партнерше и оставляют ее, устремляясь на поиски другой.

Рак

Раки прячут свою страстность за скромностью и застенчивостью, что выглядит необычайно привлекательно. Также, добиваясь внимания новой дамы, они умеют быть нерешительными и настойчивыми одновременно, что, «работая» на контрасте, создает эффект мороженого в горячем шоколаде.

Читайте также: