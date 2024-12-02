Астрологический прогноз на 2 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, к которых надо приступать постепенно и неторопливо, но серьезно и обстоятельно.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, но это не значит, что их можно игнорировать.
Питание дня: можно подбирать новую диету и прибегать к лечебному голоданию.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться кошмарами, но вещими они, к счастью, не являются.
Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию.
Цитата дня: «Дружба – это лучший бальзам от разочарования и любви» (Джейн Остин).
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