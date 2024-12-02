Астрологический прогноз на 2 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, к которых надо приступать постепенно и неторопливо, но серьезно и обстоятельно.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, но это не значит, что их можно игнорировать.

Питание дня: можно подбирать новую диету и прибегать к лечебному голоданию.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться кошмарами, но вещими они, к счастью, не являются.

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию.

Цитата дня: «Дружба – это лучший бальзам от разочарования и любви» (Джейн Остин).

Читайте также: