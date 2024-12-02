Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 2 декабря

Астрологический прогноз на 2 декабря

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, к которых надо приступать постепенно и неторопливо, но серьезно и обстоятельно.

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстротечны и не приводят к серьезным последствиям, но это не значит, что их можно игнорировать.

Питание дня: можно подбирать новую диету и прибегать к лечебному голоданию. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться кошмарами, но вещими они, к счастью, не являются. 

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию. 

Цитата дня: «Дружба – это лучший бальзам от разочарования и любви» (Джейн Остин). 

Читайте также: 

Собор Нотр-Дам после пожара и реставрации - как выглядит

Собор Нотр-Дам после пожара и реставрации - как выглядит

Похожие темы:

Следующая публикация