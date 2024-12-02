В Сумской области раздалось 70 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 134 взрыва. Обстрелы подверглись Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманьской, Середино-Будской, Свеской, общин.

Краснопольское общество: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (19 взрывов), минометные обстрелы (15 взрывов), удары FPV-дронами (7 взрывов).

Белопольское общество: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (6 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов).

Миропольское общество: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате повреждено нежилое здание.

Середино-будская община: нанесен удар FPV дронами (6 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Кроме того, с БпЛА произведен сброс взрывных устройств (2 взрыва), обстрел из РСЗО (24 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Эсманьское общество: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв), FPV дронами (3 взрыва).

Юноша: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были артобстрелы (11 взрывов).

Хотинская община: враг бил из РСЗО (7 взрывов)., ударным БпЛА типа «Ланцет» (1 взрыв). В результате обстрела повреждено транспортное средство.

Великописаревское общество: зафиксированы удары FPV дронами (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).

Свеское общество: россияне ударили из ствольной артиллерии (2 взрыва).

Новослободская община: противник атаковал FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.

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