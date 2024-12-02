В Сумской области раздалось 70 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 70 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 134 взрыва. Обстрелы подверглись Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманьской, Середино-Будской, Свеской, общин.
- Краснопольское общество: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (19 взрывов), минометные обстрелы (15 взрывов), удары FPV-дронами (7 взрывов).
- Белопольское общество: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (6 взрывов), удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (5 взрывов).
- Миропольское общество: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва). В результате повреждено нежилое здание.
- Середино-будская община: нанесен удар FPV дронами (6 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Кроме того, с БпЛА произведен сброс взрывных устройств (2 взрыва), обстрел из РСЗО (24 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).
- Эсманьское общество: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв), FPV дронами (3 взрыва).
- Юноша: 2 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были артобстрелы (11 взрывов).
- Хотинская община: враг бил из РСЗО (7 взрывов)., ударным БпЛА типа «Ланцет» (1 взрыв). В результате обстрела повреждено транспортное средство.
- Великописаревское общество: зафиксированы удары FPV дронами (5 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), артиллерийский обстрел (8 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).
- Свеское общество: россияне ударили из ствольной артиллерии (2 взрыва).
- Новослободская община: противник атаковал FPV-дроном (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики снова атаковали общественный транспорт в Херсоне.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг совершил комбинированную атаку на Киевщину.
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