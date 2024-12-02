Россия будет увеличивать свое присутствие в Сирии в ближайшее время.

Обострение в Сирии произошло именно сейчас из-за того, что в скором времени к власти в Соединенных Штатах придет команда новоизбранного президента Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал израильский политолог, подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден.

Он заявил, что сейчас во власти в Сирии находятся этнические алфавиты, численность которых ранее в стране составляла 15-20% всего населения.

"К ним принадлежит Башар Асад и вся семья. И вот они ближе к шиитам, чем к суннитам, а наступающие они сунниты, и они принадлежат к религиозному крылу фундаменталистского, суннитского. И вот они там на этом воюют", — заявил Зайден.

Он отметил, что противоречия в Сирии были еще со времен отца Башара Асада, также удерживавшего власть путем репрессий.

"И потому он однажды уничтожил 30 тысяч суннитских граждан, и на этом все прекратилось. А с Башаром так не получилось, он пытался их немного убивать, немного разговаривать. Потом арабская весна (серия массовых уличных протестов, – ред.), и потом пришла Российская террористическая Федерация, помогла им и теперь пытается помочь снова", — рассказал он.

Зайден заявил, что теперь Россия будет активизироваться в Сирии, чтобы показать свое присутствие в этой стране.

"Все ожидают, что придет Дональд Трамп 21 января, и закончится та эпопея с войной на Ближнем Востоке. И теперь как всегда, как было это сейчас у нас, перед тем, как начинаются переговоры, вы должны показать и захватить наиболее важные позиции. Показать, что вы самая сильная сторона, чтобы было лучше начинать с такой позиции. показать: "Нет, на Ближнем Востоке мы тоже есть", — заметил подполковник запаса ЦАХАЛа.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Израиля провел консультации по возможному краху режима Асада в Сирии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пообещала оказать дополнительную военную помощь Асаду.

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