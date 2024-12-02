В Тернополе БпЛА попал в жилой дом: есть погибшие

Еще несколько человек получили ранения.

В Тернополе в результате атаки вражеского дрона погибли люди.

Об этом сообщил руководитель Тернопольской ОВА Вячеслав Негода.

"Есть попадание БПЛА в жилой дом. По состоянию на данный момент 1 человек погиб, другие ранены", — говорится в сообщении.

Еще несколько человек получили ранения.

В свою очередь городской голова Тернополя Сергей Надал заявил о погибших в результате атаки БпЛА.

"Вражеский БПЛА попал в верхний этаж многоэтажки по ул.Евгения Коновальца. Есть погибшие и пострадавшие. Спасатели тушат пожар", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара и эвакуации жильцов дома и их размещению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе в ночь на 2 декабря прогремел взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что поздно вечером 1 декабря в Киеве раздались сильные взрывы.

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