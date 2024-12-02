У Тернополі БпЛА влучив у житловий будинок: е загиблі

Ще кілька осіб отримали поранення.
У Тернополі внаслідок атаки ворожого дрона загинули люди.
Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.
"Є влучання БПЛА в житловий будинок. Станом на цей момент 1 особа загинула, інші ранені", - йдеться у повідомленні.
Ще кілька осіб отримали поранення.
В свою чергу міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про загиблих внаслідок атаки БпЛА.
"Ворожий БПЛА потрапив у верхній поверх багатоповерхівки по вул.Євгена Коновальця. Є загиблі та постраждалі. Рятувальники гасять пожежу", - йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться роботи з гасіння пожежі та евакуації мешканців будинку і їх розміщення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі в ніч проти 2 грудня пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи.
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