У Тернополі БпЛА влучив у житловий будинок: е загиблі

Ще кілька осіб отримали поранення.

У Тернополі внаслідок атаки ворожого дрона загинули люди.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода.

"Є влучання БПЛА в житловий будинок. Станом на цей момент 1 особа загинула, інші ранені", - йдеться у повідомленні.

Ще кілька осіб отримали поранення.

В свою чергу міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про загиблих внаслідок атаки БпЛА.

"Ворожий БПЛА потрапив у верхній поверх багатоповерхівки по вул.Євгена Коновальця. Є загиблі та постраждалі. Рятувальники гасять пожежу", - йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться роботи з гасіння пожежі та евакуації мешканців будинку і їх розміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі в ніч проти 2 грудня пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що пізно ввечері 1 грудня у Києві пролунали сильні вибухи.

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