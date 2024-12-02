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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 1 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • Група ударних БпЛА на Сумщині - напрямок західний.
  • БпЛА на півдні Сумщини - курсом на Полтавщину.
  • група ударних БпЛА на півночі Полтавщини - напрямок південний.
  • БпЛА на півночі Київщини - напрямок західний.
  • ударний БпЛА на сході Київщини - напрямок західний.
  • група ударних БпЛА на Житомирщині - напрямок південно-західний.
  • ударний БпЛА півночі Вінниччини - курсом на південь.
  • БпЛА на півдні Вінниччини - курс західний.
  • ударний БпЛА на півдні Хмельниччини - напрямок на Тернопільщину.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що РФ атакувала дроном автобус у Херсоні, в результаті чого загинула волонтерка.

Крім того, ми раніше інформували, що на Чернігівщині "Шахед" влучив у приватний будинок.

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