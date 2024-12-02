Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 1 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Група ударних БпЛА на Сумщині - напрямок західний.

БпЛА на півдні Сумщини - курсом на Полтавщину.

група ударних БпЛА на півночі Полтавщини - напрямок південний.

БпЛА на півночі Київщини - напрямок західний.

ударний БпЛА на сході Київщини - напрямок західний.

група ударних БпЛА на Житомирщині - напрямок південно-західний.

ударний БпЛА півночі Вінниччини - курсом на південь.

БпЛА на півдні Вінниччини - курс західний.

ударний БпЛА на півдні Хмельниччини - напрямок на Тернопільщину.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що РФ атакувала дроном автобус у Херсоні, в результаті чого загинула волонтерка.

Крім того, ми раніше інформували, що на Чернігівщині "Шахед" влучив у приватний будинок.

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