Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 1 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- Група ударних БпЛА на Сумщині - напрямок західний.
- БпЛА на півдні Сумщини - курсом на Полтавщину.
- група ударних БпЛА на півночі Полтавщини - напрямок південний.
- БпЛА на півночі Київщини - напрямок західний.
- ударний БпЛА на сході Київщини - напрямок західний.
- група ударних БпЛА на Житомирщині - напрямок південно-західний.
- ударний БпЛА півночі Вінниччини - курсом на південь.
- БпЛА на півдні Вінниччини - курс західний.
- ударний БпЛА на півдні Хмельниччини - напрямок на Тернопільщину.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що РФ атакувала дроном автобус у Херсоні, в результаті чого загинула волонтерка.
Крім того, ми раніше інформували, що на Чернігівщині "Шахед" влучив у приватний будинок.
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