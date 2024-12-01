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РФ атакувала дроном автобус у Херсоні: загинула волонтерка

РФ атакувала дроном автобус у Херсоні: загинула волонтерка

Автобус. / Фото: Associated Press

Загалом ворожий удар забрав життя трьох осіб.

У неділю, 1 грудня, російські війська атакували безпілотником пасажирський автобус у Херсоні. Серед загиблих - волонтерка Римма Бараненко.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

 "Сьогодні в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко. Вона була серед пасажирів автобуса, на який вранці російські терористи скинули вибухівку з дрона. Я особисто знав Римму більше 10 років, ми співпрацювали над різними проєктами. Вона була дуже світлою людиною з активною життєвою позицією, завжди готовою допомогти ", - повідомив Прокудін. 

Волонтерка Римма Бараненко загинула в Херсоні. / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Волонтерка Римма Бараненко загинула в Херсоні. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що росіяни атакували громадський транспорт у Дніпровському районі близько 8:15. Відомо про щонайменше 11 постраждалих. Троє людей загинули. Восьмеро потерпілих мають різні травми і наразі перебувають у лікарні.

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