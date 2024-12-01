Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни атакують безпілотниками: де є небезпека

Росіяни атакують безпілотниками: де є небезпека

Безпілотник. / Фото: Associated Press

РФ здійснила пуски дронів із чотирьох локацій.

Ввечері неділі, 1 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які заходять до повітряного простору з північного напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, а також стало відомо з карти тривог.

Перші російські дрони зафіксували близько 19:00 на півночі Чернігівської області. Другу групу БпЛА помітили на сході Харківщини. Вони рухалися у західному напрямку.

Станом на 19:43 відомо про кілька груп "Шахедів":

  • БпЛА на Чернігівщині - напрямок південний;
  • БпЛА на Сумщині - курс на південний захід;
  • БпЛА на Харківщині - курсом на південний захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщині - курс західний.

Моніторингові канали інформують, що армія РФ здійснила пуски дронів із чотирьох локацій - це Курська область, Орел, аеродром Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов назвав чергову загрозу для України. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація