Росіяни атакують безпілотниками: де є небезпека

Ввечері неділі, 1 грудня, у низці областей оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила безпілотники, які заходять до повітряного простору з північного напрямку.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, а також стало відомо з карти тривог.

Перші російські дрони зафіксували близько 19:00 на півночі Чернігівської області. Другу групу БпЛА помітили на сході Харківщини. Вони рухалися у західному напрямку.

Станом на 19:43 відомо про кілька груп "Шахедів":

БпЛА на Чернігівщині - напрямок південний;

БпЛА на Сумщині - курс на південний захід;

БпЛА на Харківщині - курсом на південний захід;

БпЛА на Дніпропетровщині - курс західний.

Моніторингові канали інформують, що армія РФ здійснила пуски дронів із чотирьох локацій - це Курська область, Орел, аеродром Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов назвав чергову загрозу для України.

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