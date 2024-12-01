Россияне атакуют беспилотниками: где есть опасность

РФ совершила пуски дронов из четырех локаций.
Вечером воскресенья, 1 декабря, в ряде областей объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила беспилотники, заходящие в воздушное пространство с северного направления.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил, а также стало известно с карты тревог.
Первые российские дроны зафиксировали около 19:00 на севере Черниговской области. Вторую группу БПЛА заметили на востоке Харьковщины.
По состоянию на 19:43 известно несколько групп "Шахедов":
- БпЛА на Черниговщине – направление южное;
- БпЛА в Сумской области — курс на юго-запад;
- БпЛА в Харьковской области — курсом на юго-запад;
- БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.
Мониторинговые каналы информируют, что армия РФ совершила пуски дронов из четырех локаций – это Курская область, Орел, аэродром Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев назвал очередную угрозу Украине.