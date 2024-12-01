РФ атаковала дроном автобус в Херсоне: погибла волонтерка

В воскресенье, 1 декабря, российские войска атаковали беспилотником пассажирский автобус в Херсоне. Среди погибших – волонтер Римма Бараненко.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня в Херсоне погибла волонтер Римма Бараненко. Она была среди пассажиров автобуса, на который утром российские террористы сбросили взрывчатку с дрона. Я лично знал Римму более 10 лет, мы сотрудничали над разными проектами. Она была очень светлым человеком с активной жизненной позицией, всегда готова помочь", — сообщил Прокудин.

Волонтер Римма Бараненко погибла в Херсоне. / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, что россияне атаковали общественный транспорт в Днепровском районе около 8:15. Известно о по меньшей мере 11 пострадавших. Три человека погибли. Восемь пострадавших имеют разные травмы и находятся в больнице.

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