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Бобри-диверсанти: гризуни влаштували блекаут у кількох селах Росії

Бобри-диверсанти: гризуни влаштували блекаут у кількох селах Росії

Бобри / Фото: pixabay.com

Вони також заважали ремонтникам ліквідувати наслідки їх діяльності.

У Ленінградській області Росії бобри лишили без електропостачання одразу 4 населених пункти. Також бобри збудували греблю, що ускладнило проїзд до пошкодженої ділянки.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Зазначається, що бобри сточили кілька дерев у Тихвінському районі, внаслідок чого стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі.

Російським фахівцям довелося використовувати екскаватор, аби дістатися до пошкодженої лінії електропередачі через збудовану гризунами греблю.

За даними російських пабліків, постачання електроенергії вдалося відновити. Бобри не постраждали.

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі спалахнув цех з виробництва полістиролу. Площа пожежі становить 1,5 тис. кв. м.

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