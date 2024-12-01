Бобри-диверсанти: гризуни влаштували блекаут у кількох селах Росії

Вони також заважали ремонтникам ліквідувати наслідки їх діяльності.

У Ленінградській області Росії бобри лишили без електропостачання одразу 4 населених пункти. Також бобри збудували греблю, що ускладнило проїзд до пошкодженої ділянки.

Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Зазначається, що бобри сточили кілька дерев у Тихвінському районі, внаслідок чого стовбури впали та пошкодили лінію електропередачі.

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Російським фахівцям довелося використовувати екскаватор, аби дістатися до пошкодженої лінії електропередачі через збудовану гризунами греблю.

За даними російських пабліків, постачання електроенергії вдалося відновити. Бобри не постраждали.

Нагадаємо, у російському Єкатеринбурзі спалахнув цех з виробництва полістиролу. Площа пожежі становить 1,5 тис. кв. м.

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