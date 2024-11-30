Китайські компанії почали припиняти продаж товарів Росії через обвал рубля

Китайські компанії, які постачають до Росії різні споживчі товари, почали припиняти продажі на платформах електронної торгівлі через обвал курсу рубля.

Про це пише видання China Morning Post.

Падіння російської валюти до мінімумів від березня 2022 року стурбувало китайських підприємців, особливо тих, хто торгував у рублях.

Китай став найбільшим торговим партнером Росії і головним постачальником широкого вжитку замість західних компаній, що пішли. За даними митниці, щомісяця до РФ ввозиться товарів з КНР на $10-11 млрд — удвічі більше, ніж до початку війни.

Понад 50% товарів на платформах електронної торгівлі приходять з Китаю. Утім, обвал рубля вже завдав китайським експортерам серйозних збитків.

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У середу, 27 листопада, російський рубль продовжив знижуватися щодо долара і китайського юаня. Від початку серпня курс впав мінімум на 24% і ця тенденція триває.

Станом на 15:45 курс долара досяг позначки 114,5 рублів, євро — 120,6 рублів. Востаннє такий рівень був у середині березня 2022 року, коли проти Росії було запроваджено перші санкційні заходи через початок повномасштабної війни проти України.

Зниження рубля посилюється більш ніж 20-відсотковим падінням фондового ринку в поточному році. Інвестори активно виводять кошти з акцій, віддаючи перевагу депозитам з відсотками, що перевищують базову ставку Центрального банку, встановлену на рівні 21%.

Така ситуація посилює інфляцію, яка, ймовірно, перевищить прогнози регулятора. Це суперечить жорстким заходам грошово-кредитної політики, що здійснюються Центральним банком, базова ставка якого досягла рекордного рівня від 2003 року.

Становище рубля погіршилося на тлі нових санкцій проти російського фінансового сектору, які ускладнили проведення зовнішньоторговельних розрахунків, особливо за нафту і газ. Це, на думку експертів, призвело до дефіциту іноземної валюти на внутрішньому ринку.

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