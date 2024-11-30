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На пункті пропуску з Польщею відновлено рух транспорту: що відомо

На пункті пропуску з Польщею відновлено рух транспорту: що відомо

Пункт пропуску / Державна прикордонна служба України

Пропуск транспорту відновлено в обох напрямках. 

У суботу, 30 листопада, на кордоні України та Польщі відновлено пропуск транспортних засобів через пункт "Ягодин — Дорогуськ".

Про це повідомила Державна митна служба України в Telegram.

Митники інформують, що пропуск транспорту відновлено в обох напрямках. 

"За інформацією польських митників, на даний момент відновлено роботу електронної системи митного оформлення в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДПСУ призупинила перетин кордону у двох напрямках.

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