На пункті пропуску з Польщею відновлено рух транспорту: що відомо

У суботу, 30 листопада, на кордоні України та Польщі відновлено пропуск транспортних засобів через пункт "Ягодин — Дорогуськ".

Про це повідомила Державна митна служба України в Telegram.

Митники інформують, що пропуск транспорту відновлено в обох напрямках.

"За інформацією польських митників, на даний момент відновлено роботу електронної системи митного оформлення в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДПСУ призупинила перетин кордону у двох напрямках.

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