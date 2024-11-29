ДПСУ призупинила перетин кордону у двох напрямках: що відомо

Перетин кордону України наразі неможливий як для транспорту, так і для людей.

У п'ятницю, 29 листопада, українські прикордонники зупинили пропуск через кордон з двома країнами — Молдовою та Румунією.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

"Увага! У пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією призупинені пропускні операції", -- йдеться у повідомленні.

Також читайте Виїзд за кордон юнаків до 17 років: чи обмежують їхні права

Прикордонники зазначили, що оформлення документів для перетину кордону призупинено як для людей, так і для транспортних засобів. Причина такого рішення - "технічні несправності".

У ДПСУ не уточнили, коли планують полагодити систему та відновити пропускні операції.

"Просимо врахувати дану інформацію при плануванні поїздок", - попередили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, українцям ускладнили перетин кордону з Польщею, Румунією та Угорщиною. Причиною стали ремонтні роботи.

Читайте також: